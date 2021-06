Vad händer med vägarbetet?

Asalteringsarbetet på väg 2149 mellan Mellerud och Grinstad landhandel samt på väg 2177 mellan Holms kyrka och järnvägsstationen har försenats. Varför?

Svaren ger Fredrik Andersson, projektledare på Trafikverket för underhållsbeläggningaarbeten i Fyrbodal.

– NCC etablerade ett nytt mobilt asfaltsverk i Tösse och man har haft vissa initiala problem med asfaltsblandningen. Ibland blir det tyvärr så, det är tråkigt för entreprenören. Vi hade hoppats att allt skulle varit klart nu.

Allmänheten har reagerat på att exempelvis Kyrkogatan mellan Holms kyrka och korsningen vid Holmsgatan åter igen är en bedrövlig grusväg. Ett lager asfalt lades på tidigare i maj, men allt revs upp igen.

När blir allt klart?

– Man lägger klart 2149 mellan Mellerud och lanthandeln, om allt klaffar, på måndag kväll (idag). Sedan börjar vi lägga på Kyrkogatan och det planeras vara klart onsdag kväll denna veckan. Under onsdagen påbörjas asfalteringen in på anslutande vägar och snuttar in till hus. Man lägger på två meter in till husen och lite mer in på enskilda vägar. Allt ska vara klart omkring 16-17 juni, förklarar Fredrik Andersson.

Totalt läggs det på två lager asfalt, en del sträckor som är lagade och lappade kräver tre lager. Utanför järnvägsstationen behövs endast ett lager. Där ska, när allt övrigt arbete är klart, göras en vägbula för att få ner hastigheten.

Arbetet uppdateras hela tiden på Trafikverkets hemsida.

Susanne Emanuelsson