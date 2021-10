Fotboll vecka 39

Division 4 damer

Tösse IF – Stångenäs AIS/Lysekils AIK 0-2 (0-1)

Åsebro IF – Rabbalshede IK 6-0 (4-0)

Division 4 herrar

Melleruds IF – IFK Uddevalla 3-1 (2-0)

Eds FF – Brålanda IF 2-3 (0-2)

Fengersfors IK – Munkedals IF uppskjuten

Med två omgångar kvar av serien har Brålanda redan säkrat avancemanget till division 3.

Division 5 herrar

Åsebro IF – Tösse IF 4-0 (3-0)

Bäckefors IF – Frändefors IF 6-3 (5-1)

Håfreströms IF – Färgelanda IF 1-2 (0-2)

Serien är färdigspelad. Toppen:

1. Åsebro IF

2. Bäckefors IF

3. Håfreströms IF